ООС: бойовики 20 разів порушили режим тиші

Деталі

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а біля Водяного — ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Реакція української сторони

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

Метою дій окупантів залишається провокування Збройних Сил України на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних мешканців. За планом проросійських найманців такий сценарій дасть змогу розпалити протистояння та реалізувати плани Москви по відношенню до України.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 24 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Що було раніше

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”.

Контекст

20 квітня Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

Путін 22 квітня відмовився від зустрічі на Донбасі, заявивши у відповідь про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”. За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.