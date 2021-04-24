ООС: боевики 20 раз нарушили режим тишины

Детали
В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного — еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Реакция украинской стороны
Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.
Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 24 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Что было раньше
Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.
Контекст
20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив в ответ о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”. По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.
После этого в Офисе Президента сообщили УНН, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми “ЛНР” и “ДНР” не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме “фантастика на втором этаже”, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.