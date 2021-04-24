ООС: бойовики обстріляли житлові будівлі поблизу Торецька

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“Намагаючись дискредитувати в очах світової спільноти та місцевого населення Уряд України, найманці країни-агресора вдаються до регулярних обстрілів позицій українських військових.

Поряд з цим, останнім часом, нехтуючи вимогами міжнародного гуманітарного права, окупанти вдаються до обстрілів населених пунктів. Черговий такий випадок мав місце 22 квітня о 22.40, коли у двір громадянки Ольги Старовойтової в селищі Дружба, що на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіцери Української сторони СЦКК оперативно верифікували обстріл. Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

“На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Зазнали руйнувань господарські будівлі, в яких були пошкоджені огорожа та вікна житлового приміщення”, — розповіли військові.

Додається, що за фактом обстрілу органом досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження.

У пресцентрі додали, що за даними української сторони СЦКК, після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань “носять все більш нахабний характер”.