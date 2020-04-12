ООС: боевики дважды открывали огонь, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, несмотря на большой христианский праздник, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказал Шаравара.
На Донецком направлении, почти сразу после полуночи, со стороны оккупированной Еленовки, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска совершили обстрел украинских защитников в районе Тарамчука.
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Из аналогичного вооружения оккупанты совершили обстрел украинских позиций неподалеку Крымского, на Луганском направлении.
"По имеющейся информации, в результате коварных обстрелов врага, один украинский защитник погиб, еще один воин получил боевое поражение", - отметил представитель Минобороны.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.