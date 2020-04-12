ООС: боевики дважды открывали огонь, есть погибший и раненый

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26266 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52768 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 76720 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73082 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100996 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105308 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130200 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: боевики дважды открывали огонь, есть погибший и раненый

ООС: боевики дважды открывали огонь, есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

 • 10856 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, несмотря на большой христианский праздник, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказал Шаравара.

На Донецком направлении, почти сразу после полуночи, со стороны оккупированной Еленовки, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска совершили обстрел украинских защитников в районе Тарамчука.

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Из аналогичного вооружения оккупанты совершили обстрел украинских позиций неподалеку Крымского, на Луганском направлении.

"По имеющейся информации, в результате коварных обстрелов врага, один украинский защитник погиб, еще один воин получил боевое поражение", - отметил представитель Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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