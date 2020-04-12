ООС: бойовики двічі відкривали вогонь, є загиблий та поранений

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, незважаючи на велике християнське свято, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню", - сказав Шаравара. 

На Донецькому напрямку, майже одразу після опівночі, з боку окупованої Оленівки, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська здійснили обстріл українських оборонців в районі Тарамчука.

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З аналогічного озброєння окупанти здійснили обстріл українських позицій неподалік Кримського, на Луганському напрямку.

"За наявною інформацією, в результаті підступних обстрілів ворога, один український захисник загинув, ще один воїн отримав бойове ураження", - зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

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