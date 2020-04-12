ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, є поранені

КИЇВ. 12 квітня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів 11 квітня отримали поранення троє українських героїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.