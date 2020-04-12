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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов 11 апреля получили ранения трое украинских героев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

11 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали три обстрелы со стороны оккупационных войск.

Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорных пунктах неподалеку Славного, Широкино и Песков. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными.

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Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общем противник совершил здесь пять обстрелов.

Утром враждебные наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковское. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановка.

Вследствие вражеских обстрелов 11 апреля получили ранения трое украинских героев.

Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергали как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина".

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По данным разведки, 11 апреля наши воины огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

Сегодня, 12 апреля, ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, подполковника СБУ задержали из-за финансирования терроризма в особо крупных размерах.

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