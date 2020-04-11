Зеленський ознайомився з планом розбудови бази "Схід" ВМС у Бердянську

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в Азовському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Президент також оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві.

"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", – зазначив Володимир Зеленський.

Президенту доповіли, що всі роботи з розбудови заплановані на 2020-2021 рр.

Цьогоріч, зокрема, розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розроблять проектну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.

Наступного року, поміж іншого, за інформацією пресслужби Президента, побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

Нагадаємо, Зеленський відвідав наметове містечко для хворих на COVID-19 військових у зоні ООС.

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