ООС: боевики дважды открывали огонь и запускали БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В течение текущих суток в районе провдення операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
3 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.