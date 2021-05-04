ООС: бойовики двічі відкривали вогонь та запускали БПЛА

Цитата:

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Як наголосили у штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

3 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.