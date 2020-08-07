ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала текущих суток вооруженными формированиями боевиков 2 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 2 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета — около Шумов. Одиночные неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, — указано в сообщении.
В ООС также добавили, что: “6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага”.