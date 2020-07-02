ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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КИЕВ. 2 июля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи Орехового агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже у Майского, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, враг дважды применял против наших воинов запрещенные Минскими договоренностями 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное”, — сообщили военные.

“Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, — добавили в штабе.

По подтвержденным данным разведки 1 июля наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Факты вражеской вооруженной активности зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

“Агрессор на рассвете неоднократно применил минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к населенному пункту Луганское”, — говорится в сообщении штаба ОС.

“За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали военные.

Напомним, Минобороны в июле изучать общественное мнение по обеспечению жильем украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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