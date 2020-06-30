Міноборони в липні вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових

ukru
Ексклюзив
08:24 • 59850 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 105608 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 108545 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167857 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139529 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147448 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148606 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129336 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183288 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126314 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 35303 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126879 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113095 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 113337 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101284 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 59834 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 105601 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 108540 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101284 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105726 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106264 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123875 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140339 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138298 перегляди
Актуальне
Міноборони в липні вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових

Міноборони в липні вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових

Київ • УНН

 • 13705 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. З 1 по 10 липня Міністерство оборони України вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових. Про це під час брифінгу "Міністерство оборони України розпочинає вивчення громадської думки щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України" повідомив кандидат психологічних наук, відповідальний за формування департаменту гуманітарного та соціального забезпечення Міністерства оборони України полковник Назім Агаєв.

"У період з 13 травня по 12 червня на офіційному порталі Міністерства оборони України вивчалася громадська думка з питань удосконалення привабливості та престижності військової служби, а також покращення соціального захисту військовослужбовців та членів їхній сімей. Громадяни України у тому числі діючі військовослужбовці, ветерани АТО, ООС, а також громадські організації, наукові та експертні спільноти висловили свої погляди щодо реформування та покращення оборонної сфери. Всього у громадському обговоренні прийняли участь понад 120 осіб та надійшло 328 пропозицій щодо підвищення привабливості військової служби", - зазначив він.

Так, за його словами, на думку учасників обговорення, підвищити привабливість та престижність військової служби можна у першу чергу за рахунок здійснення заходів за наступними напрямками діяльності: кадрова політика, кар’єрне та професійне зростання, житлове забезпечення військовослужбовців та пенсіонерів, грошове забезпечення, реформування військоматів, територіальних центрів комплектування і якісний відбір на військову службу, військова культура та відносини у колективі, унормованість службового часу, матеріальне стимулювання військовослужбовців, військово-патріотичне виховання молоді, подолання паперової бюрократії в армії, соціальний захист військовослужбовців та пенсійне забезпечення.

"Міністр оборони України Андрій Таран доручив керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України вивчити усі пропозиції за напрямками діяльності та прийняття подальших рішень…Нині в українському війську однією з ключових залишається проблема забезпечення житлом Збройних сил України. На жаль, наразі право військовослужбовців та членів їх сімей на отримання житлових приміщень не реалізується у повному обсязі…Враховуючи гостроту даного напрямку, Міністерство оборони України з першого липня розпочинає вивчення громадської думки щодо забезпечення житлом українських військових… і триватиме до 10 липня 2020 року включно", - додав Агаєв.

Нагадаємо, в Україні розробляється програма переходу на сучасні види озброєнь, яка базуватиметься на науковому підході щодо оцінки загроз та кроків, які здійснюються на шляху переозброєння Збройних сил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32