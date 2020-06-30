Міноборони в липні вивчатиме громадську думку щодо забезпечення житлом українських військових

"У період з 13 травня по 12 червня на офіційному порталі Міністерства оборони України вивчалася громадська думка з питань удосконалення привабливості та престижності військової служби, а також покращення соціального захисту військовослужбовців та членів їхній сімей. Громадяни України у тому числі діючі військовослужбовці, ветерани АТО, ООС, а також громадські організації, наукові та експертні спільноти висловили свої погляди щодо реформування та покращення оборонної сфери. Всього у громадському обговоренні прийняли участь понад 120 осіб та надійшло 328 пропозицій щодо підвищення привабливості військової служби", - зазначив він.

Так, за його словами, на думку учасників обговорення, підвищити привабливість та престижність військової служби можна у першу чергу за рахунок здійснення заходів за наступними напрямками діяльності: кадрова політика, кар’єрне та професійне зростання, житлове забезпечення військовослужбовців та пенсіонерів, грошове забезпечення, реформування військоматів, територіальних центрів комплектування і якісний відбір на військову службу, військова культура та відносини у колективі, унормованість службового часу, матеріальне стимулювання військовослужбовців, військово-патріотичне виховання молоді, подолання паперової бюрократії в армії, соціальний захист військовослужбовців та пенсійне забезпечення.

"Міністр оборони України Андрій Таран доручив керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України вивчити усі пропозиції за напрямками діяльності та прийняття подальших рішень…Нині в українському війську однією з ключових залишається проблема забезпечення житлом Збройних сил України. На жаль, наразі право військовослужбовців та членів їх сімей на отримання житлових приміщень не реалізується у повному обсязі…Враховуючи гостроту даного напрямку, Міністерство оборони України з першого липня розпочинає вивчення громадської думки щодо забезпечення житлом українських військових… і триватиме до 10 липня 2020 року включно", - додав Агаєв.

Нагадаємо, в Україні розробляється програма переходу на сучасні види озброєнь, яка базуватиметься на науковому підході щодо оцінки загроз та кроків, які здійснюються на шляху переозброєння Збройних сил.