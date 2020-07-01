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Радбез ООН схвалив резолюцію щодо припинення вогню на час пандемії COVID-19

Радбез ООН схвалив резолюцію щодо припинення вогню на час пандемії COVID-19

Київ • УНН

 • 15423 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У середу Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19. Про це написав у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє УНН.

«Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію. Документ вимагає негайного припинення бойових дій та закликає до гуманітарної паузи на 90 днів», - написав дипломат.

Нагадаємо, у червні Україна приєдналася до підписантів заяви на підтримку заклику Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо глобального припинення вогню під час пандемії коронавірусу.

Як зазначається в заяві, підписанти визнають, що поширення пандемії COVID-19 глибоко вплинуло на три головні опори ООН — мир і безпеку, розвиток та права людини.

“Ми висловлюємо глибоку стурбованість продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи охорони здоров’я, та її руйнівним впливом на найуразливіших, особливо жінок та дітей. Ми повинні зібрати всі свої зусилля, щоб врятувати життя та полегшити соціально-економічне становище людей”, — сказано в заяві.

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