Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на время пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В среду Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает УНН.
“Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию. Документ требует немедленного прекращения боевых действий и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней”, - написал дипломат.
Напомним, в июне Украина присоединилась к подписантам заявления в поддержку призыва Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по глобальному прекращению огня во время пандемии коронавируса.
Как отмечается в заявлении, подписанты признают, что распространение пандемии COVID-19 глубоко повлияло на три главные опоры ООН — мир и безопасность, развитие и права человека.
“Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса здравоохранения, и его разрушительным влиянием на уязвимых, особенно женщин и детей. Мы должны собрать все свои усилия, чтобы спасти жизни и облегчить социально-экономическое положение людей”, - сказано в заявлении.