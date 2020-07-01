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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на время пандемии COVID-19

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на время пандемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15396 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В среду Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает УНН.

“Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец одобрил долгожданную резолюцию. Документ требует немедленного прекращения боевых действий и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней”, - написал дипломат.

Напомним, в июне Украина присоединилась к подписантам заявления в поддержку призыва Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по глобальному прекращению огня во время пандемии коронавируса.

Как отмечается в заявлении, подписанты признают, что распространение пандемии COVID-19 глубоко повлияло на три главные опоры ООН — мир и безопасность, развитие и права человека.

“Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса здравоохранения, и его разрушительным влиянием на уязвимых, особенно женщин и детей. Мы должны собрать все свои усилия, чтобы спасти жизни и облегчить социально-экономическое положение людей”, - сказано в заявлении.

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