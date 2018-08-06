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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21883 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 82564 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119649 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127487 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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ООС: боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 40 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 40 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 40 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новозвановка, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалык, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Луганского и Гнутово с 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневого воздействия с минометов калибром 120 мм”, — сооб домляе пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки в результате враждебных действий один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным разведки двух боевиков уничтожены, семь получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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