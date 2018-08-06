ООС: бойовики 40 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 40 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. За минулу добу в ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Луганського та Гнутового із 82-мм мінометів, а захисники Лебединського зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 мм", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Минулої доби внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець отримав поранення.
За даними розвідки двох бойовиків знищено, сім дістали поранення.