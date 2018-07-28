ООС: боевики 34 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 27 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

“Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Желтого, Новотошковское, Золотого, Майорская, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловка, Красногоровка, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометы, а вблизи Водяного 82-мм минометы”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

По данным разведки прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще 5 получили ранения.