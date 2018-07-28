ООС: бойовики 34 рази порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 27 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

“Противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із важкого озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Лебединського застосовували 120-мм та 82-мм міномети, а поблизу Водяного 82-мм міномети”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

За даними розвідки минулої доби двоє бойовиків загинуло, ще 5 дістали поранення.