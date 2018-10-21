ООС: боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, боевики применили противотанковую управляемую ракету.

“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединский и Широкино. Также, вечером, с неподконтрольной территории вблизи КПВВ „майорских“, был осуществлен выстрелы из стрелкового зброи. В результате этого повреждено воздушный баллон надувной модуля. В палатке в это время находились гражданские граждане. К счастью, пострадавших нет. Но, к сожалению, в ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон, получил ранения один военнослужащий Объединенных сил”, — сообщает пресс-центр ООС.

Активно боевики применяли оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь наши военные, ради сохранения своего здоровья и жизни, вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника.

По данным разведки, в течение суток одного из боевика уничтожены и еще четырех — ранены.