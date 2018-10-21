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ООС: бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ із великокаліберних кулеметів,стрілецької зброї та гранатометів різних систем. В одному з випадків, в районі Гнутового, бойовики застосували протитанкову керовану ракету.

“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Шуми, Мар’їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Лебединське та Широкине. Також, увечері, з непідконтрольної території поблизу КПВВ „Майорськ“, було здійснено постріли зі стрілецької зброї. В результаті цього пошкоджено повітряний балон надувного модуля. В наметі у цей час знаходились цивільні громадяни. На щастя, постраждалих немає. Та, на жаль, в ході незаконних ворожих дій по всій лінії зіткнення сторін, отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — повідомляє прес-центр ООС.

Найактивніше бойовики застосовували зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут наші військові, заради збереження свого здоров’я та життя, змушені були адекватно відповідати на вогонь противника.

За даними розвідки, протягом доби одного з бойовика знищено та ще чотирьох — поранено.

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