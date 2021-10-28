ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины", есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Подробности
Вблизи Гранитного боевики дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Новотошкинского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Позиции вблизи КРЯКОВКИ попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Грантина российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Текущее время
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним
ОБСЕ зафиксировала 455 случаев нарушения режима тишины на Востоке.