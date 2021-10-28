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ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины", есть погибший

Киев • УНН

 • 20857 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины", есть погибший

Подробности

Вблизи Гранитного боевики дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошкинского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи КРЯКОВКИ попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Грантина российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Текущее время

По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним

ОБСЕ зафиксировала 455 случаев нарушения режима тишины на Востоке.

Украинские Национальные Новости

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