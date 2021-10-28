ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Новотошкінського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
В районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції поблизу КРЯКІВКИ потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. Біля Грантіного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо
ОБСЄ зафіксувала 455 випадків порушення “режиму тиші” на Сході.