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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформують у штабі ООС.

ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”, є загиблий

Деталі

Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошкінського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу КРЯКІВКИ потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. Біля Грантіного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо

ОБСЄ зафіксувала 455 випадків порушення “режиму тиші” на Сході.

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