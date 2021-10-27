Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку біля Гранітного: загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушували режим припинення вогню за поточну добу, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.
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“В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поблизу Гранітного бойовики два рази два здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм. Також біля Гранітного окупаційні війська за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
В напрямку Луганського — двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а недалеко від Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У бік Новолуганського російські бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети.
У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі збройні провокації, придушивши вогневі точки противника.
Додамо
Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Ще один дістав поранення, він перебуває в лікарні, стан його здоров’я — задовільний.