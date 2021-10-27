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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку біля Гранітного: загинув військовий

Київ • УНН

 • 15657 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушували режим припинення вогню за поточну добу, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.

Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку біля Гранітного: загинув військовий

Цитата

“В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поблизу Гранітного бойовики два рази два здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм. Також біля Гранітного окупаційні війська за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

В напрямку Луганського — двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а недалеко від Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У бік Новолуганського російські бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети.

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі збройні провокації, придушивши вогневі точки противника.

Додамо

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Ще один дістав поранення, він перебуває в лікарні, стан його здоров’я — задовільний.

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