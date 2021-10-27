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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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ООС: бойовики 13 разів порушували “режим тиші”, є загиблий і поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН повідомляють у пресслужбі ООС.

ООС: бойовики 13 разів порушували “режим тиші”, є загиблий і поранений

Деталі

Біля Гранітного найманці чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу. В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів. Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Гранітного окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Нагадаємо

Стало відоме ім’я українського військового, вбитого у вівторок на Донбасі.

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