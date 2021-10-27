ООС: боевики 13 раз нарушали "режим тишины", есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ООС.
Подробности
Возле Гранитного наемника четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского кафиры открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского наемника дважды обстреляли наши позиции из гранатометов разных систем.
Возле Зайцева обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью , еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Текущее время
На 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Гранитного кафира произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Напомним
Стало известно имя украинского военного, убитого во вторник в Донбассе.