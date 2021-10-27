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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Відоме ім’я українського військового, вбитого у вівторок на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Названо ім’я військового, який загинув 26 жовтня виконуючи бойове завдання на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відоме ім’я українського військового, вбитого у вівторок на Донбасі

Цитата

“26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн — майстер-сержант Халіков Георгій Журович.” — повідомили на офіційній сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.

Деталі

Повідомляється, що військовий був родом з Шишацької тергромади.

Нагадаємо

Бойовики на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції, в результаті один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний”, — повідомили в ООС.

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