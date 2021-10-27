Відоме ім’я українського військового, вбитого у вівторок на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Названо ім’я військового, який загинув 26 жовтня виконуючи бойове завдання на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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“26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн — майстер-сержант Халіков Георгій Журович.” — повідомили на офіційній сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.
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Повідомляється, що військовий був родом з Шишацької тергромади.
Нагадаємо
Бойовики на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції, в результаті один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.
Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний”, — повідомили в ООС.