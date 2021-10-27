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Известно имя украинского военного, убитого во вторник на Донбассе

Киев • УНН

 • 18777 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Названо имя военного, погибшего 26 октября, выполняя боевое задание на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Известно имя украинского военного, убитого во вторник на Донбассе

Цитата

“26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович.” — сообщили на официальной странице Полтавского областного ТЦК и СП.

Детали

Сообщается, что военный был родом из Шишацкой тергромады.

Напомним

Боевики на Донбассе с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции , в результате один военный погиб, еще один получил осколочное ранение.

Около Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В сторону Крымского кафиры открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

“В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в ООС.

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