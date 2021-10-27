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Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного: погиб военный

Киев • УНН

 • 15657 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации в девять раз нарушали режим прекращения огня за текущие сутки, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС, передает УНН.

Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного: погиб военный

Цитата

“В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вблизи Гранитного боевики два раза два совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Также возле Гранитного оккупационные войска с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

В направлении Луганского дважды вели огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а недалеко от Широкиного — из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новотошковского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские боевики применили ручные противотанковые гранатометы.

В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь на вражеские вооруженные провокации, подавив огневые точки противника.

Добавим

За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один получил ранение, он находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

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