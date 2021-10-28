ОБСЄ зафіксувала 455 випадків порушення “режиму тиші” на Сході

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У Донецькій області СММ зафіксувала 435 порушень режиму припинення вогню, зокрема 86 вибухів (15 розривів, 27 вибухів у повітрі та 44 вибухи невизначеного походження).

Як зауважують, більшість порушень сталися в межах та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км південніше Донецька), а також на північ від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області СММ зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження.

Більшість таких фактів виявлено поблизу ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо

26 жовтня за наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного Головнокомандувач ЗС України в районі проведення ООС вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.