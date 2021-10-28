ОБСЕ зафиксировала 455 случаев нарушения "режима тишины" на Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 26 октября, 455 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в мире, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 27 октября, пишет УНН.
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В Донецкой области СММ зафиксировала 435 нарушений режима прекращения огня, в том числе 86 взрывов (15 разрывов, 27 взрывов в воздухе и 44 взрыва неопределенного происхождения).
Как отмечают, большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км южнее Донецка), а также к северу от Широкино (подконтролен правительству, 100 км южнее Донецка).
В Луганской области СММ зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения.
Большинство таких фактов обнаружено вблизи участка разведения в районе Золотое (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).
Напомним
26 октября по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного Главнокомандующий ВС Украины в районе проведения ООС впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".