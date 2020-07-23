ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко Майорского противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор привел гранатометы различных систем, а у Крымского — вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружение враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей.
“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, — сообщили в штабе.
По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.
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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе будет введено полное прекращение огня.