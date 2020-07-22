До зони ООС обмежать в’їзд вантажівок

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КИЇВ. 22 липня. УНН. З 23 липня до району проведення операції Об’єднаних сил буде обмежено в’їзд великовантажного транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Починаючи з 23 липня 2020 року, буде обмежено в’їзд до району проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях та пересування у вказаних районах транспортних засобів масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн при температурі повітря більш ніж +28°С з 10:00 до 22:00. Обмеження діятиме до особливого розпорядження”, — повідомили в штабі.

За даними штабу, обмеження руху не розповсюджуються на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

“Такі заходи здійснюються з метою збереження цілісності дорожнього покриття... у період тривалої спекотної погоди”, — пояснили в ООС.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції щодо здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, щоб зупинити руйнування українських доріг.

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