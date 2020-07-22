В зону ООС ограничат въезд грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. С 23 июля в район проведения операции Объединенных сил будет ограничен въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Начиная с 23 июля 2020 года, будет ограничен въезд в район проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и передвижение в указанных районах транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более чем +28° с с 10:00 до 22:00. Ограничения будут действовать до особого распоряжения", - сообщили в штабе.
По данным штаба, ограничение движения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
"Такие мероприятия осуществляются с целью сохранения целостности дорожного покрытия... в период длительной жаркой погоды", - пояснили в ООС.
Как сообщал УНН, в конце июня Кабинет министров предоставил дополнительные полномочия Министерству внутренних дел и Национальной полиции по осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств, чтобы остановить разрушение украинских дорог.