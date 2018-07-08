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ООС: боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня

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КИЕВ. 8 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 13 раз нарушали режим прекращения огня. За прошедшие и текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Сепаратисты вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник 13 раз обратился к огня по нашим позициям.

“На Луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие. На Светлодарск направлениях противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское. На Донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Мариупольский направление остается зоной активных провокационных действий. 6 раз боевики пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Мариупольском направлении. Огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

Украинские Национальные Новости

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