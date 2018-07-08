ООС: бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 13 разів порушували режим припинення вогню. За минулу та поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Сепаратисти вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Противник 13 разів вдався до вогню по наших позиціях.
“На Луганському напрямку в районі населених пунктів Старий Айдар та Кримське ворог продовжив застосовувати гранатомети та стрілецьку зброю. На Світлодарському напрямках противник відкривав вогонь із стрілецької зброї у районі населеного пункту Новолуганське. На Донецькому напрямку минулої доби було неспокійно у районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке та Красногорівка. Тут противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав прицільний вогонь по позиціях Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Маріупольський напрямок залишається зоною активних провокативних дій. 6 разів бойовики намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник обстрілював позиції у районі населених пунктів Широкине, Водяне та Пищевик.
Упродовж поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного та Широкиного.
За минулу та поточну добу втрат серед захисників України немає.