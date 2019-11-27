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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106541 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91710 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105993 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117507 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147199 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 13328 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • неподалеку от Луганского и дважды у Крымского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского — из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;
  • у Троицкого — со станковых противотанковых гранатометов.

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7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

  • четыре раза неподалеку от Старогнатовки — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Широкино — со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Березового — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 26 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.

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