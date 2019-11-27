ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. 26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
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- неподалік Луганського та двічі біля Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;
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- біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
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7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
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- чотири рази неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- біля Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
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Вчора, 26 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не було.