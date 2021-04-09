ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрелы гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Так, в районе оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельске — станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки “Север”, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

“Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

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Передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге.

Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника , а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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