ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

Детали
Так, в районе оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельске — станковые противотанковые гранатометы.
В районе оперативно-тактической группировки “Север”, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
“Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
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Передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге.
Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника , а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.