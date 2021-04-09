Головнокомандувач ЗСУ: на всі дії противника сплановані заходи щодо негайного реагування

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“На всі провокації, на всі дії противника у нас сплановані заходи щодо негайного реагування. Армія забезпечена і зброєю, і боєприпасами для того, щоб дати необхідну відсіч”, — додав він.

Хомчак також зазначив, що ситуація на сході України є завжди дуже серйозною.

“Не буває і дня, щоб вона не була серйозною, але ми спостерігаємо з нового року періоди загострення, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів наших позицій, збільшенням, на жаль, втрат бойових, збільшенням кількості обстрілів наших позицій саме снайперами Російської Федерації і збільшенням спроб провокацій противником. Адекватне реагування підрозділів ЗСУ є по всьому фронту. І сказати, що сьогодні стискається кільце навколо України — це, напевно, буде перебільшене визначення, тому що за межами кордонів Україними бачимо нарощування військ РФ під виглядом навчань, але сьогодні та кількість, щоб сказати, що стискається кільце — це не так. Ситуація контрольована”, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України повідомив, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні.

Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.