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Главнокомандующий ВСУ: на все действия противника спланированы меры по немедленному реагированию

Киев  •  УНН

 • 28123 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и вдоль всего украинско-российской границы. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сообщает УНН.

Цитата

“На все провокации, на все действия противника у нас спланированы меры по немедленному реагированию. Армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы дать необходимый отпор”, — добавил он.

Хомчак также отметил, что ситуация на востоке Украины всегда остается очень серьезной.

“Не бывает и дня, чтобы она не была серьезной, но мы наблюдаем с нового года периоды обострения, характеризующиеся увеличением количества обстрелов наших позиций, увеличением, к сожалению, потерь боевых, увеличением количества обстрелов наших позиций именно снайперами Российской Федерации и увеличением попыток провокаций противником. Адекватное реагирование подразделений ВСУ является по всему фронту. И сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины — это, наверное, будет преувеличенное определение, потому что за пределами границ Украины видим наращивание войск РФ под видом учений, но сегодня количество, чтобы сказать, что сжимается кольцо — это не так. Ситуация контролируемая”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге.

Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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