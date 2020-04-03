ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых — с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающих вблизи линии разграничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
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- В течение суток наши позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь российские наемники открывали по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановый и Минеральное. По защитникам Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив решительный ответ, враг прекратил обстрелы.
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- Три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окрестности Песков. Уже под вечер оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.
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- Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции у Богдановка и дважды — вблизи Старогнатовка.
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Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима “тишины”.
“За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было”, — отмечается в сообщении.
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“С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, наши позиции вблизи Новотошковское в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Ранее УНН сообщал, что боевики озвучили список содержащихся лиц, которых хотят отдать на обмен.