Бойовики озвучили список утримуваних осіб, яких хочуть віддати на обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Представниці угруповань “ДНР” і “ЛНР”, так звані “уповноважені з прав людини” Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін, пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.
З боку угруповання “ДНР” список виглядає так:
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- Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
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- Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
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- Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
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- Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
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- Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
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- Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
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- Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
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- Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
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З боку угруповання “ЛНР”:
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- Желдак В. А.
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- Можаєв В. В.
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- Миронич С. В.
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- Полозов Н. Н.
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- Попова А. А.
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- Русинов С. В.
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- Сливка И. Д.
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- Сливка А. Д.
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- Табачний А. Е.
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- Штиль А. П.
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- Яковенко А. А.
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31 березня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.