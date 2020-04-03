Бойовики озвучили список утримуваних осіб, яких хочуть віддати на обмін

КИЇВ. 3 березня. УНН. Представниці угруповань “ДНР” і “ЛНР”, так звані “уповноважені з прав людини” Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін, пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.