Боевики озвучили список удерживаемых лиц, которых хотят отдать на обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:
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- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.;
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- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.;
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- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.;
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- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;
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- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.;
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- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.;
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- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;
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- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
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Со стороны группировки "ЛНР":
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- Желдак В. А.
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- Можаев В. В.
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- Мироныч С. В.
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- Полозов Н. Н.
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- Попова А. А.
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- Русинов С.В.
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- Сливка И. Д.
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- Сливка А. Д.
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- Табачный А. Е.
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- Штиль А. П.
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- Яковенко А. А.
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31 марта 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.