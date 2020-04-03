ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За добу, що минула, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких — із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Для вогневих провокацій проти українських захисників на Донбасі ворог також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки професійним та ефективним діям наших воїнів обстріли з боку противника були вчасно припинені, окупантам не вдалось завдати шкоди як військовослужбовцям, так і мирним громадянам, які мешкають поблизу лінії розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.