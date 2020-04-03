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ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. За добу, що минула, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких — із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Для вогневих провокацій проти українських захисників на Донбасі ворог також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки професійним та ефективним діям наших воїнів обстріли з боку противника були вчасно припинені, окупантам не вдалось завдати шкоди як військовослужбовцям, так і мирним громадянам, які мешкають поблизу лінії розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що всю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

  • Упродовж доби наші позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне. По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 мм. Отримавши рішучу відповідь, ворог припинив обстріли.
  • Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків. Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 мм по опорних пунктах поблизу Широкіного.
  • Також 02 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі — поблизу Старогнатівки.

Українські захисники на кожен ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях противника, чим змушували його щоразу повертатися до дотримання режиму “тиші”.

“Минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було”, — зазначається у повідомленні.

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“З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше УНН повідомляв, що бойовики озвучили список утримуваних осіб, яких хочуть віддати на обмін.

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