ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. 7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:
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- дважды вблизи с Водяным, а также Лебединским — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новотроицкого — со станкового и противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
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- неподалеку от Луганского — из автоматического гранатомета;
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- дважды вблизи Южного — из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- вблизи Новозвановка — из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- в районе Зайцевого — из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
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- неподалеку от Крымского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
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За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- вблизи Богдановки — из станковой противотанкового гранатомета;
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- неподалеку Водяного — из стрелкового оружия.
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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.