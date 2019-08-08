ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. 7 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
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- двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
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- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
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- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
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- двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
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- поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
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- неподалік Кримского – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
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За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.
Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
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- поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
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- неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.
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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.