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ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. 7 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
  • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

  • неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
  • двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
  • неподалік Кримского – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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