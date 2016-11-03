ООН предостерегает стороны противостояния в Мосуле за использование "живых щитов"

"В своем заявлении Совет Безопасности осуждает такие действия исламистов и призывает все стороны противостояния сделать все возможное, чтобы во время боевых действий не пострадали мирные люди и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Отметим, что члены Совбеза отметили, что бойцы "ИГ" не должны бежать из иракского Мосула на территорию Сирии. Однако она не сказала о своей поддержке военной операции Ирака по освобождению Мосула, как того добивался посол Ирака при ООН Мохаммед Алхаким.

Как сообщал УНН, шиитские ополченцы заявили, что взяли под свой контроль более сорока сел, расположенных западнее Мосула.