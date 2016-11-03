ООН застерігає сторони протистояння в Мосулі за використання «живих щитів»
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй висловила своє занепокоєння повідомленнями про те, що бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” використовують цивільних жителів міста Мосул як живий щит, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У своїй заяві Рада Безпеки засуджує такі дії ісламістів та закликає усі сторони протистояння зробити усе можливе, щоб під час бойових дій не постраждали мирні люди та цивільні об’єкти”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що члени Радбезу наголосили на тому, що бійці “ІД” не повинні втекти з іракського Мосула на територію Сирії. Проте вона не сказала про свою підтримку військової операції Іраку зі звільнення Мосула, як того домагався посол Іраку при ООН Мохамед Алхакім.
Як повідомляв УНН, шиїтські ополченці заявили, що взяли під свій контроль понад сорок сіл, розташованих західніше від Мосула.