ООН призвала Кубу продолжать реформы после смерти Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил в субботу, что Куба во времена Фиделя Кастро достигла успехов в таких областях, как образование и здравоохранение, и призвал власти карибского острова продолжать идти по нынешнему пути реформ для достижения большего процветания, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
"При прежнем президенте Кастро Куба добились прогресса в области образования и здравоохранения. Я надеюсь, что Куба будет продолжать продвигаться по пути реформ и большего процветания", - сказал генсек ООН, выразив сожаление кубинскому народу и семье Фиделя Кастро, который умер ночью в возрасте 90 лет.
"В настоящее время национального траура я предлагаю поддержку ООН, чтобы работать вместе с народом острова", - добавил он.
В заявлении офиса Генсека ООН указано, что бывший президент Кубы Ф.Кастро был знаковой фигурой кубинской революции, занимал видное место в Латинской Америке и был влиятельным в мировых делах.
Напомним, Ф.Кастро ушел из жизни в возрасте 90 лет. Его похороны состоится 4 декабря. В стране объявлен девятидневный национальный траур.
Президент Украины П.Порошенко выразил соболезнования народу Кубы по поводу смерти Ф.Кастро.